Filippo Nardi, noto ex concorrente del Grande Fratello, ha iniziato a consegnare pizze a domicilio, attirando attenzione per questa scelta. Originario di Londra e con radici italiane, l’uomo si è espresso sorprendendosi dell’interesse suscitato sulla sua nuova attività. La sua vita professionale è cambiata da quando ha deciso di lavorare come rider, lasciando alle spalle il mondo dello spettacolo. La notizia ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra il pubblico.

Cesena, 8 aprile 2026 – Che c’è di male per un vip dello spettacolo nel consegnare pizze a domicilio? Se lo domanda Filippo Nardi (accento spiccatamente inglese) ex concorrente del Grande Fratello, nato a Londra 57 anni fa da mamma inglese e babbo fiorentino. Si è trasferito in Italia a 26 anni e da un anno abita in Romagna. Un tocco di ironia, una buona dose di empatia, e una grande apertura mentale. Vita frenetica e pizze a domicilio. Eccolo Filippo Nardi, disc jockey e conduttore televisivo britannico, alle prese con una vita frenetica e piena di impegni. Di tanto in tanto, alla sera, consegna anche pizze a domicilio, sale sul furgoncino del ristorante Full Moon di Pinarella, garantendo puntualità ai clienti che attendono a casa una pizza fumante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Filippo Nardi, dal Grande Fratello a rider delle pizze: “Scioccato dall’interesse per la mia nuova vita”

Filippo Nardi cambia vita, oggi consegna pizzeFilippo Nardi cambia vita e si racconta in televisione durante un’intervista a Verissimo, dove ha spiegato il percorso che lo ha portato lontano dal...

Leggi anche: Filippo Nardi a Non è la TV: “Signorini al GF sentenzia sulla vita degli altri, oggi consegno pizze“

Filippo Nardi Dalla Televisione a una Vita Quotidiana

Temi più discussi: Che fine ha fatto Filippo Nardi, dal dissing al GF per le sigarette alla nuova vita da rider; Verissimo: Filippo Nardi: La mia nuova vita Video; Filippo Nardi, ex GF, racconta la sua vita oggi: 'Consegno le pizze'; Ora porta le pizze a domicilio, Filippo Nardi lo racconta in tv su Rai Uno sfoggiando la maglietta di Ronta.

Filippo Nardi, dal Grande Fratello a rider delle pizze: Scioccato dall’interesse per la mia nuova vitaL’ex concorrente dello show, disc jockey e conduttore televisivo britannico si è trasferito a Pisignano (Cervia): Faccio tre lavori, in attesa di trovarne uno più stabile, e la sera, quando mi chiama ... msn.com

Filippo Nardi, ex Grande Fratello, racconta la sua vita oggi: La sera consegno le pizzeLeggi su Sky TG24 l'articolo Filippo Nardi, ex Grande Fratello, racconta la sua vita oggi: 'La sera consegno le pizze' ... tg24.sky.it

Quando Robbie Williams voleva picchiare Filippo Nardi: il retroscena mai raccontato https://www.spyit.it/quando-robbie-williams-voleva-picchiare-filippo-nardi-il-retroscena-mai-raccontato/ #filipponardi #robbiewilliams #lite #anni2000 #festivalbar - facebook.com facebook

“Ora consegno le pizze a domicilio”. Filippo Nardi ci racconta la sua nuova vita #LVB x.com