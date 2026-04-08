’Figli di Troia’ al Nuovo c’è Cevoli

Grande attesa per lo spettacolo di Paolo Cevoli (foto) “ Figli di Troia ”, in programma venerdì e sabato alle 21 al Teatro Nuovo. Dopo i successi delle precedenti stagioni, Cevoli ritorna registrando ancora il sold out, questa volta con una doppia data. In questo suo nuovo monologo racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità. Da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni ’50. Enea, eroe sconfitto, fugge da Troia in fiamme con le sue divinita? in tasca, il padre sulle spalle e il figlioletto per mano: le sue radici e la speranza per un futuro migliore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Si parla di: Paolo Cevoli porta l’Eneide in scena, tra ironia e attualità; Arriva Paolo Cevoli, il cineteatro Manzoni è già sold out.