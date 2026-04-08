Nel 2025 si sono svolte 915 fiere dedicate a vari settori, mentre per il 2026 sono già confermate 878 manifestazioni. Questi eventi rappresentano un momento importante per aziende e professionisti del settore promozionale, che trovano nelle fiere un’opportunità di visibilità e networking. La crescita costante del numero di eventi evidenzia un interesse crescente verso le manifestazioni in presenza, nonostante le sfide del mercato.

I numeri parlano chiaro: 915 fiere nel 2025, 878 già in calendario per il 2026. Il sistema fieristico italiano è tra i più attivi d’Europa, e ogni appuntamento è un’occasione da non sprecare. Una tendenza che riguarda da vicino anche la Campania, con appuntamenti fieristici sempre più frequenti tra Napoli, Salerno e le aree interne. Partecipare a una fiera o a un congresso non è mai solo una questione di stand e brochure. È un investimento strategico in visibilità, nella costruzione di relazioni commerciali e nel posizionamento sul mercato del proprio brand. E i numeri confermano che questo investimento vale sempre di più: secondo AEFI,... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Fiere e congressi 2026, il boom continua: ecco perché l’oggettistica promozionale è diventata strategica

Arezzo Fiere e Congressi: un febbraio da non perdere ricco di manifestazioni nazionali e internazionaliArezzo, 27 gennaio 2026 – Arezzo Fiere e Congressi presenta davvero un fitto calendario di manifestazioni nella prima parte dell’anno appena iniziato.

Ecco perché il Golfo dimostra che la superiorità strategica non è solo tecnologicaIl luogo comune vuole che, negli affari strategici, mentre gli appassionati parlano di tattica, i generali discutano di logistica.

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Arezzo Tattoo Convention 2026, due giornate dedicate all’arte del tatuaggio, alla body art e alla creatività contemporaneaArezzo, 4 marzo 2026 – Arriva Art26 – Arezzo Tattoo convention 2026 il 7-8 marzo 2026 ad Arezzo Fiere e Congressi. Il 7 e l’8 marzo 2026 torna ad Arezzo Fiere e Congressi la nuova edizione di ART26 – ... lanazione.it

OroArezzo 2026, con Ieg la manifattura alla scoperta di nuovi mercatiARezzo, 23 febbraio 2026 – Business di qualità per i mercati esteri e strumenti di alto livello per le imprese. Oroarezzo di Italian Exhibition Group, avrà queste due leve nella sua prossima edizione ... lanazione.it

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