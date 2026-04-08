Fiera istruzione La Rems presenta la sua esperienza
La fiera dedicata all’istruzione degli adulti si svolgerà dal 13 al 15 aprile a Termoli, in Molise, con la partecipazione di diversi centri del settore. Tra questi, il Cpia 1 Pisa, che si recherà nel sud Italia per condividere la propria esperienza e confrontarsi con altri operatori del settore. L’evento raccoglie numerosi attori impegnati nel campo dell’educazione degli adulti e si focalizza sulle pratiche più efficaci.
VOLTERRA Il Cpia 1 Pisa approda a Termoli, in Molise, per partecipare a Fierida 2026, la fiera nazionale dedicata all’ istruzione degli adulti che dal 13 al 15 aprile riunirà i principali centri del settore per un confronto sulle buone pratiche educative. In questa cornice, l’istituto presenterà un’esperienza d’eccellenza radicata nel territorio: il progetto didattico avviato alla Rems di Volterra. La Rems è diventata negli anni il cuore di un percorso formativo considerato tra i più significativi a livello nazionale per la capacità di coniugare il diritto allo studio con i processi di riabilitazione. Nato nel 2018 grazie a un protocollo d’intesa con il dipartimento salute mentale della Asl, il progetto mira a offrire percorsi di alfabetizzazione e istruzione a persone in condizioni di estrema vulnerabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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