Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 206, un incendio si è sviluppato nell’area di Poggio Castiglioni, sopra Travalle, interessando circa 4.500 metri quadrati di terreno. Le fiamme sono state domate dalle squadre di emergenza, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area. Al momento, si indaga su eventuali responsabilità legate a una possibile negligenza che avrebbe causato l’incendio.

Un incendio ha colpito l’area di Poggio Castiglioni, sopra Travalle, nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 206. Le fiamme hanno divorato circa 4.500 metri quadrati di terreno prima di essere fermate. L’emergenza è scattata intorno alle 16. Per domare il rogo sono state necessarie otto squadre tra Vab e Csn, supportate dall’intervento dei vigili del fuoco. L’azione coordinata dei soccorsi ha permesso di limitare l’estensione del danno, evitando che l’incendio evolvesse in un evento più grave per il territorio circostante. Le indagini sulla genesi del rogo. I carabinieri forestali sono attualmente impegnati sul campo. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica che ha portato allo sviluppo delle fiamme a Poggio Castiglioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fiamme a Poggio Castiglioni: 4.500 mq bruciati, sospetta negligenza

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