Festa di Primavera e mercato dei fiori a Calenzano

Domenica 12 aprile 2026, nel territorio di Calenzano si svolgerà la Festa di Primavera e il Mercato dei Fiori. L'evento prevede esposizioni di piante e fiori, con bancarelle dedicate alla vendita di specie diverse. La giornata include anche attività e intrattenimenti per i visitatori, con l’obiettivo di accogliere l’arrivo della stagione più calda. La manifestazione si svolgerà in diverse aree pubbliche della città, con orari ancora da definire.

Domenica 12 aprile 2026, il territorio di Calenzano celebra l'arrivo della bella stagione con la Festa di Primavera e il Mercato dei Fiori. L'evento si sviluppa dalle 9:00 alle 20:00 coinvolgendo diverse aree della zona, tra cui la località Nome di Gesù, via Cilea, via del Molino e Villa Martinez. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it “Fiori e Colori” Primavera 2026, il mercato a Piazzola sul BrentaLa primavera sboccia a Piazzola sul Brenta con Fiori e Colori Primavera, il mercato dedicato a chi ama i fiori, i profumi, la natura e la bellezza... Traversara celebra la primavera: fiori, musica e tradizione per la festa del paeseA Traversara la primavera non è solo una stagione, ma una vera e propria tradizione da vivere insieme. Temi più discussi: La Festa di Primavera di Borno torna tra tradizione e solidarietà; Tutto pronto a Vecchiano per la Fiera di Primavera; Festival di Primavera; Festa di primavera 2026 a Colico. Festa di Primavera e 30esima Sagra della PizzafrittaLa Festa di Primavera di Arsoli, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Arsoli – APS torna il 25 aprile in piazza Valeria. La giornata prende il via alle 9, con un’esperienza immersiva: la passeggi ... romatoday.it La Darsena di Ferrara pronta ad animarsi con la quinta edizione della Festa di PrimaveraGrande protagonista sarà l'Area Bimbi - Bosco delle Meraviglie, uno spazio dedicato ai bambini con giochi, laboratori e attività educative. I più piccoli potranno partecipare al Passaporto della ... cronacacomune.it Il 18 e 19 Aprile torna la Festa di Primavera a Castelfranco Emilia! - facebook.com facebook