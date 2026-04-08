Festa di Primavera e 30esima Sagra della Pizzafritta

Il 25 aprile, in piazza Valeria ad Arsoli, si svolge la Festa di Primavera, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Arsoli – APS. L’evento coincide con la trentesima edizione della Sagra della Pizzafritta, che si tiene nello stesso giorno. La manifestazione prevede degustazioni, musica e attività per tutte le età, coinvolgendo la comunità locale e i visitatori presenti in paese.

La Festa di Primavera di Arsoli, organizzata dall’Associazione Pro Loco di Arsoli – APS torna il 25 aprile in piazza Valeria.La giornata prende il via alle 9, con un’esperienza immersiva: la passeggiata “Sulle orme dell’Eremita”, un affascinante percorso tra Arsoli e Riofreddo che conduce i. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Ecco "La sagra della primavera": una rilettura contemporanea di StravinskijFASANO - Proseguono gli appuntamenti di Puglia Culture: a Fasano, al Teatro Kennedy il 9 aprile (alle 20.

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Festa di Primavera al Bioparco Noè: i bambini colorano il parco e sostengono l’aula all’apertoMONTEBELLUNA (TREVISO) - Festa di Primavera al Bioparco Noè, dove la mattinata di domani, domenica, è dedicata alla primavera e all'ambiente. I bambini, a partire ... ilgazzettino.it

Il 18 e 19 Aprile torna la Festa di Primavera a Castelfranco Emilia! - facebook.com facebook