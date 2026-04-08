Il 16 aprile alle 17 a Cassano Magnago si terrà un evento dedicato ai ferrovieri durante la Resistenza. Organizzato dal Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi e dal Dopolavoro Ferroviario di Gallarate e Domodossola, l’appuntamento si focalizza sul ruolo dei lavoratori dei treni tra Milano e l’Ossola durante quel periodo storico. La manifestazione intende approfondire aspetti legati alla loro partecipazione e alle attività svolte in quel periodo.

Il Centro Diurno Anziani di Casa Maurizi e il Dopolavoro Ferroviario di Gallarate e Domodossola organizzeranno a Cassano Magnago, giovedì 16 aprile alle 17, un evento dedicato al ruolo dei ferrovieri durante la Resistenza. L’iniziativa si svolgerà in via Cav. Colombo 32, presso la sede del CDA, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva sul significato del 25 aprile. L’incontro sarà aperto a tutti gratuitamente e l’evento culminerà con un aperitivo offerto ai presenti, curato dai volontari dell’AFPD di Cassano Magnago. Il contributo strategico delle ferrovie tra Milano e l’Ossola. Francesco De Palo, che ha operato come macchinista tra Gallarate, Arona e Milano, porterà alla luce il peso determinante avuto dai treni e dal personale ferroviario nel periodo della guerra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovieri e Resistenza: i segreti dei treni tra Milano e l’Ossola

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