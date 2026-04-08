Ferrovia Adriatica | tolto 163 milioni per la Liguria Ricci s’insurge

L’europarlamentare Matteo Ricci ha denunciato che il Governo ha sottratto 163 milioni di euro destinati alla ferrovia Adriatica e li ha trasferiti in Liguria, creando disagi sul collegamento tra Bologna e Bari. La decisione ha suscitato reazioni di sdegno da parte di Ricci, che ha evidenziato come questa scelta possa influire sui servizi ferroviari lungo la tratta. La vicenda riguarda le modalità di distribuzione delle risorse per le infrastrutture di trasporto.

L’europarlamentare Matteo Ricci accusa il Governo di aver sottratto 163 milioni di euro alla ferrovia Adriatica per spostarli in Liguria, penalizzando il collegamento Bologna-Bari. Il vicepresidente della commissione trasporti del Parlamento Europeo e precedente primo cittadino di Pesaro descrive l’operazione come un furto di risorse. Questa mossa colpisce direttamente l’asse ferroviario che collega l’Emilia-Romagna al Puglia. Secondo l’esponente del Pd, l’immobilismo infrastrutturale pesa duramente su chi abita in Abruzzo, Romagna e nelle Marche. Attualmente, la mancanza di potenziamenti costringe spesso i passeggeri che viaggiano tra Bologna e Bari a transitare per Napoli, una situazione definita inaccettabile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrovia Adriatica: tolto 163 milioni per la Liguria, Ricci s’insurge Leggi anche: Esonda il fiume Osento nel Chietino, chiusa la ferrovia Adriatica Binari ancora allagati, resta sospesa la circolazione dei treni lungo la ferrovia adriaticaA causa dell'esondazione del fiume Osento resta interrotta anche nella mattinata di giovedì 2 aprile la circolazione ferrovia Pescara-Foggia Anche... Ferrovia Adriatica, riapertura graduale tra Pescara e Foggia dopo la frana di Petacciato dal 10 aprile. A Bari file in stazione per i rimborsiRiparte la circolazione ferroviaria con velocità ridotta. Trenitalia: possibili ritardi e cancellazioni su AV, Intercity e Regionali ... lagazzettadelmezzogiorno.it Frana in Molise, linea adriatica in tilt: ancora chiuse autostrada A14, ferrovia e Statale 16L'antica frana a Petacciato si è riattivata dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Per fare le verifiche del caso, è stata chiusa l'Autostrada, deformati i binari della ferrovia. rtl.it