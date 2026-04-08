Fermata con un indumento sacro rubato a un frate e dopo un furto su un' auto in sosta | ma ignora l' obbligo di firma e va in carcere

Una donna di 43 anni è finita in carcere dopo aver ignorato l'obbligo di firma. La stessa era stata coinvolta lo scorso marzo in un episodio che aveva attirato l’attenzione, quando era stata fermata dai Carabinieri con una stola presbiteriale al collo. In precedenza, era stata fermata dopo aver rubato un indumento sacro appartenente a un frate e aver commesso un furto su un'auto in sosta.

Ignora l'obbligo di firma e va in carcere. Nei guai una 43enne italiana, balzata agli onori della cronaca lo scorso marzo per essere stata fermata dai Carabinieri con una stola presbiteriale al collo dopo un furto su un'auto in sosta.La donna ha ignorato sistematicamente le prescrizioni del. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Sorpresa a rubare su un’auto in sosta con la stola di un frate al collo: arrestata 43enneI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato per furto su un'auto in sosta una 43enne italiana residente in città. Furto al supermercato a Sassuolo, 19enne arrestato e sottoposto all'obbligo di firmaUn diciannovenne di origini marocchine, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di furto aggravato...