Durante il recente fine settimana, un noto rapper ha trascorso la Pasqua al mare in compagnia di amici e della sua compagna. La donna, coinvolta recentemente in rumors riguardanti una possibile gravidanza, ha attirato l’attenzione dei media. La coppia sembra vivere un periodo di serenità, con l’artista che si prepara a un passo importante. L’indiscrezione riguardante un possibile matrimonio ha fatto discutere tra i fan e gli addetti ai lavori.

Momento di grande serenità per Fedez, che ha trascorso la Pasqua al mare insieme ad amici e a Giulia Honegger, compagna che nelle ultime settimane è finita al centro del gossip per la notizia di una possibile gravidanza. Tra voci che si rincorrono e dettagli che fanno sognare i fan più attenti della coppia, prende sempre più forma l’ipotesi di un terzogenito in casa Lucia. Intanto, secondo chi li conosce, la relazione tra i due starebbe diventando sempre più solida: pare infatti che la coppia stia pensando di fare il grande passo. Fedez e Giulia, matrimonio in vista?. La storia tra Fedez e Giulia Honegger procede senza esitazioni e, anzi, sembra entrare in una fase ancora più solida. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Fedez pronto al matrimonio con Giulia Honegger”: l’indiscrezione

“Fedez e Giulia Honegger in attesa di un maschietto”: l’indiscrezioneSi fanno sempre più insistenti le voci che sostengono che Fedez diventerà padre per la terza volta.

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“Fedez e Giulia Honegger aspettano un bambino”: l’indiscrezione di Chi

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Fedez e Giulia Honegger si sono concessi una vacanza di primavera nel weekend di Pasqua - facebook.com facebook