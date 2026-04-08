Federconsumatori sul blocco dei treni per la frana in Molise | Servono collegamenti regionali veloci Pescara - Bologna

Federconsumatori Abruzzo ha chiesto di ripristinare al più presto i collegamenti ferroviari sulla linea adriatica, attualmente sospesi a causa di una frana in Molise che ha interrotto il traffico tra nord e centro-sud Italia. La richiesta si focalizza sulla necessità di garantire collegamenti regionali più veloci tra Pescara e Bologna, considerati essenziali per i pendolari e i viaggiatori della zona. La situazione ha portato a disagi e rallentamenti nelle rotte ferroviarie.