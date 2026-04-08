Federconsumatori sul blocco dei treni per la frana in Molise | Servono collegamenti regionali veloci Pescara - Bologna
Federconsumatori Abruzzo ha chiesto di ripristinare al più presto i collegamenti ferroviari sulla linea adriatica, attualmente sospesi a causa di una frana in Molise che ha interrotto il traffico tra nord e centro-sud Italia. La richiesta si focalizza sulla necessità di garantire collegamenti regionali più veloci tra Pescara e Bologna, considerati essenziali per i pendolari e i viaggiatori della zona. La situazione ha portato a disagi e rallentamenti nelle rotte ferroviarie.
Arriva la richiesta di Fedeconsumatori Abruzzo in merito al collegamento ferroviario sulla linea adriatica, in crisi dopo la frana in Molise che ha bloccato la circolazione dei treni fra nord e centrosud Italia. L'associazione chiede treni regionali veloci per garantire la tratta Pescara -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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