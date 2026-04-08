Federalismo europeo i giovani si riuniscono a Forlì | Oltre i nazionalismi per un' unione dei popoli

Un gruppo di giovani si è radunato a Forlì per discutere di federalismo europeo, affrontando il tema dell’unità tra i paesi e la lotta contro i nazionalismi. Durante l'incontro, hanno condiviso idee e proposte su come favorire un'integrazione più forte tra i popoli, sottolineando l'importanza di un impegno condiviso per superare le divisioni storiche. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone interessate a questi temi.

Una generazione che non resta a guardare, ma che sceglie di partecipare attivamente al dibattito sulle grandi sfide globali. Sabato 28 e domenica 29 marzo Forlì è diventata il cuore pulsante dell’attivismo europeo ospitando il Comitato Federale della Gioventù Federalista Europea (Gfe). L’evento. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Si riuniscono i Giovani Democratici abruzzesi: "Le elezioni a Pescara sono la priorità"Nel capoluogo adriatico l'incontro della segreteria regionale dei Gd: "Radicamento, mobilitazione e visione, a partire dalle città, per costruire... “Accendere l’Europa”: a Chieti un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione“Accendere l’Europa”: a Chieti è in programma un confronto su Ucraina, federalismo e futuro dell’Unione sabato 28 febbraio alle ore 18. Si parla di: Il Governo Meloni due settimane dopo il referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati: intervista a Raffaella Paita. L'Unione europea ascolta i giovani imprenditoriRendere più accessibile il credito per i giovani agricoltori attraverso strumenti finanziari flessibili e criteri di valutazione del rischio più aderenti alle specificità del settore. È questa la posi ... myfruit.it I giovani della Barbagia abbracciano l’EuropaI giovani della Barbagia di Seulo abbracciano l’Europa, i giovani europei abbracciano la Barbagia di Seulo. È il senso di un progetto che garantisce ai ragazzi formidabili strumenti di formazione, ... unionesarda.it