Si avvicina la scadenza per partecipare ai FED Awards Lucca 2026, fissata al 24 aprile. Le candidature devono essere inviate seguendo le modalità stabilite dagli organizzatori, con la possibilità di votare online. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante il 23° Forum Europeo Digitale di Lucca, che si terrà dal 28 al 29 aprile.

L' industria globale dei media, della tecnologia e dell'intrattenimento volge nuovamente lo sguardo verso la Toscana, dove l' eccellenza dell'innovazione digitale si appresta a ricevere il suo riconoscimento più prestigioso. Dime Comunicaciones e Comunicare Digitale hanno infatti ufficialmente dato il via alle selezioni per l'edizione 2026 dei FED Awards, un appuntamento che si conferma pilastro fondamentale per chiunque operi nelle frontiere più avanzate della comunicazione. La cornice scelta per la celebrazione finale è, ancora una volta, l'illustre palcoscenico del Real Collegio di Lucca, una sede di immenso valore storico che farà da contrappunto alla modernità dei contenuti presentati durante la ventitreesima edizione del Forum Europeo Digitale, in programma per il 28 e 29 maggio 2026. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - FED Awards Lucca 2026, come partecipare: scadenze e modalità di candidatura

Contributi artigiani e commercianti 2026: importi, scadenze e modalità di pagamentoAutorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa.