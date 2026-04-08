Fazio dopo la Juventus Next Gen | La Ternana non meritava di perdere

Dopo la partita tra Juventus Next Gen e Ternana, il tecnico della squadra umbra ha dichiarato che la Ternana non meritava di perdere. Le sue parole si sono concentrate sulla prestazione complessiva della squadra, evidenziando che i risultati non rispecchiano l’andamento dell’incontro. La partita si è conclusa con una vittoria per la Juventus Next Gen, ma il tecnico ha espresso insoddisfazione per l’esito finale.

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