Nella 31ª giornata di fantacampionato, il miglior risultato è stato raggiunto da Norman Setti, che con la sua squadra

Il vincitore della 31ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Norman Setti, fantallenatore della squadra “Rimini Fc”. Con un totale di 103,5 punti, costruito grazie ai numerosi bonus dei titolari e al contributo di un subentrato dalla panchina, ha conquistato il primo posto nella classifica di giornata. Nessuna insufficienza e un bottino ricchissimo tra gol, assist e clean sheet. Decisivo il tridente offensivo a forte trazione nerazzurra: protagonisti gli interisti Lautaro, autore di una doppietta, e Thuram, a segno con un gol e due assist, insieme all’atalantino Krstovic, pure lui in rete. Ecco nel dettaglio la formazione che ha portato Norman in vetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fantacampionato, il vincitore della 31ª giornata è Norman Setti

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