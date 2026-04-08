Durante un recente incontro presso la struttura di Vasto, Catherine, madre di una famiglia residente nel bosco, ha avuto un confronto con gli assistenti sociali. Durante l'incontro, avrebbe spronato i figli a parlare e a condividere le proprie opinioni. La discussione si è svolta in un clima di tensione, senza ulteriori dettagli su eventuali sviluppi o decisioni prese durante la riunione.

La vicenda della famiglia nel bosco continua a tenere alta l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra le ultime notizie, ci sarebbe un ennesimo caso di tensione tra Catherine Birmingham e gli assistenti sociali della casa famiglia di Vasto, dove si trovano attualmente i tre figli della donna. La madre dei bambini, nell’ultimo incontro, avrebbe aizzato gli ospiti della struttura a ribellarsi agli educatori. Le tensioni tra Catherine e gli assistenti sociali La casa messa a disposizione dal comune di Palmoli L'udienza del 21 aprile Le tensioni tra Catherine e gli assistenti sociali Come riporta Il Messaggero, nel corso della prima visita di Catherine ai figli, dopo essere stata allontanata dalla struttura di Vasto, la donna avrebbe detto agli altri ospiti di reagire contro gli educatori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, tensione tra Catherine e gli assistenti sociali nella struttura di Vasto

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Basterebbe che la sinistra aprisse l’album della propria famiglia per scoprire, forse con sorpresa, la sua personale galleria degli orrori. - facebook.com facebook

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