È stato diffuso un video falso che riproduce la voce di un sacerdote noto per il suo impegno contro la criminalità organizzata. Il video è stato identificato come un falso, e l’interessato ha emesso un avviso pubblico per mettere in guardia la popolazione. La diffusione di contenuti ingannevoli di questo tipo sta attirando l’attenzione delle autorità competenti, che stanno monitorando la situazione.

"> Il Sacerdote Anticamorra in Allerta per un Video Trucco. Un forte allarme è stato lanciato dal sacerdote anticamorra padre Maurizio Patriciello, noto per il suo impegno sociale e la sua lotta contro la criminalità organizzata. Recentemente, un video fraudolento, creato utilizzando l’intelligenza artificiale, ha iniziato a circolare su diverse piattaforme online. In questo video, la voce del sacerdote è stata manipolata e utilizzata per promuovere alcuni prodotti, scatenando l’indignazione della comunità. Il parroco della chiesa di San Paolo Apostolo, situata nel quartiere Parco Verde di Caivano, è attualmente sotto scorta a causa delle ripetute minacce di morte ricevute dalla camorra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Falso video con voce di padre Maurizio Patriciello: ecco l’avviso da non ignorare.

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