Fai anche tu un match point per la vita | tennis e solidarietà a sostegno dei bambini

A Reggio Calabria si svolge un torneo di tennis di quattro giorni intitolato “Fai anche tu un match point per la vita”. L’evento combina sport e impegno sociale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per progetti di cura e assistenza dedicati ai bambini. Durante l’iniziativa, sono previste varie attività sportive e momenti di solidarietà, con l’intento di trasformare ogni scambio in un gesto concreto di aiuto.

Quattro giorni di sport e impegno sociale per trasformare ogni scambio in un gestoconcreto di aiuto. A Reggio Calabria prende il via il torneo “Fai anche tu un matchpoint per la vita”, iniziativa che unisce tennis e solidarietà con l’obiettivo disostenere progetti di cura e assistenza dedicati ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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Tennis e solidarietà a Reggio Calabria: al via Fai anche tu un match point per la vita | INFOQuattro giorni di sport e impegno sociale per trasformare ogni scambio in un gesto concreto di aiuto. A Reggio Calabria prende il via il torneo Fai anche tu un match point per la vita, iniziativa ch ... strettoweb.com

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