Martedì sera, al Santiago Bernabeu, si è tenuto un incontro tra Cesc Fabregas e Alessandro Del Piero durante la partita tra Real Madrid e Bayern Monaco. Entrambi i calciatori sono stati visti nel settore riservato agli ospiti, senza ulteriori dettagli sulla durata o il contenuto dell'incontro. L'evento ha attirato l'attenzione di alcuni tifosi e osservatori presenti allo stadio. La presenza di entrambi i giocatori allo stesso evento ha suscitato curiosità tra gli appassionati di calcio.

Cesc Fabregas e Alessandro Del Piero si sono incontrati martedì sera al Santiago Bernabeu, in occasione della sfida tra Real Madrid e Bayern Monaco. L’incontro tra l’allenatore del Como e l’ex stella della Juventus è avvenuto durante il primo match dei quarti di finale di Champions League. Mentre Del Piero ha seguito l’evento dal bordo campo per svolgere il suo ruolo di commentatore per Italia, Fabregas ha preferito osservare la partita dalle tribune dello stadio madrileno. Le immagini del loro incontro sono state diffuse dai canali televisivi nazionali. L’impronta tecnica oltre il risultato del Bernabeu. Il match tra Real Madrid e Bayern Monaco si è concluso con un successo per i tedeschi, che hanno prevalso per 2-1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fabregas e Del Piero al Bernabeu: scouting tra Real e Bayern

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