Fabio ucciso a 20 anni all' uscita da lavoro | le 3 ipotesi degli investigatori

Le forze dell’ordine continuano le indagini per fare luce sull’omicidio di un ragazzo di 20 anni avvenuto a Ponticelli all’alba di ieri. La polizia sta esaminando diverse piste e ha raccolto testimonianze sul luogo e sui movimenti della vittima prima della morte. Non sono ancora state diffuse informazioni sui sospettati o sui motivi dell’omicidio. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale.

Proseguono a 360 gradi le indagini sull’omicidio di Fabio Ascione, il 20enne ucciso all’alba di ieri a Ponticelli. Gli investigatori della direzione distrettuale antimafia stanno ricostruendo dinamica e movente senza escludere alcuna ipotesi.L’agguato presenta caratteristiche tipiche di un’azione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Patron di TelePordenone ucciso a sprangate. Gli investigatori: «Nessuna ipotesi esclusa»Un noto imprenditore pordenonese, Mario Ruoso, di 87 anni, è stato trovato morto, nel pomeriggio di oggi, nella propria abitazione di Porcia... Leggi anche: Fabio, 20 anni, ucciso a Napoli: la cugina lo ricorda come un bravo ragazzo. Temi più discussi: Agguato a Napoli, morto un ventenne. Indagano i carabinieri; Napoli, 20enne ucciso a colpi di pistola in strada: ipotesi agguato camorristico; Fabio Ascione ucciso nell'agguato a Ponticelli a Napoli, il messaggio alla mamma prima dell'arrivo dei killer; Agguato a Ponticelli, ventenne ucciso all'alba: indagini in corso. Fabio, 20 anni, ucciso a Napoli: la cugina lo ricorda come un bravo ragazzo.La dinamica del decesso di Fabio Ascione, un giovane di 20 anni, rimane avvolta nel mistero. La tragedia ha colpito Napoli, in particolare la zona di Ponticelli, all’esterno di un bar, dove Fabio è st ... napolipiu.com Fabio ucciso a 20 anni all'uscita da lavoro: le 3 ipotesi degli investigatoriGli investigatori della direzione distrettuale antimafia stanno ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto all'alba di ieri a Ponticelli ... napolitoday.it Giallo sul movente e sugli autori dell’omicidio di Fabio Ascione, ucciso in via Miranda a #Ponticelli. Il ragazzo, 20 anni, rientrava da una notte di lavoro al Bingo di Cercola e si era fermato al bar per comprare sigarette e un cornetto quando è stato raggiunto da - facebook.com facebook Agguato davanti al bar: Fabio Ascione ucciso a 20anni, notte di sangue a Napoli. La vittima non aveva precedenti penali. Era con alcuni amici, quando è stato raggiunto al torace dai colpi esplosi da uno scooter x.com