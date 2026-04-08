Europa ultimo carico di cherosene in arrivo domani presidente Assaeroporti smonta allarmismo | Voli in Italia non a rischio

Domani nel porto di Rotterdam, in Olanda, è previsto l’arrivo dell’ultimo carico di cherosene destinato all’Europa. La petroliera Rong Lin Wan si avvicina al porto con questa fornitura finale. Un rappresentante di Assaeroporti ha dichiarato che non ci sono rischi per i voli in Italia legati a questa operazione. La consegna di questa partita conclude le forniture di cherosene previste per il continente.

L'ultimo carico di cherosene in Europa arriva domani, precisamente nel porto di Rotterdam in Olanda, dove è attesa la petroliera Rong Lin Wan L'ultimo carico di cherosene in Europa arriva domani. Il 9 aprile è la data cerchiata in rosso sul calendario per l'arrivo dell'ultima nave cargo da 25. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Europa, ultimo carico di cherosene in arrivo domani, presidente Assaeroporti smonta allarmismo: "Voli in Italia non a rischio" Europa, l’ultimo carico di cherosene in arrivo il 9 aprile. Rischio boom di voli cancellati quest’estateLa crisi in Medio Oriente non ha soltanto conseguenze dirette e immediate sul fabbisogno energetico in Europa, ma anche a medio e lungo periodo. Voli a rischio cancellazione per crisi del carburante, lo spettro dell'ultimo carico di cherosene in arrivoIl perdurare della guerra in Iran e della chiusura dello Stretto di Hormuz potrebbe portare alla cancellazione di voli nei prossimi mesi. Temi più discussi: L'ultimo carico di cherosene per l'Europa arriva il 9 aprile: il rischio di voli cancellati quest'estate; Europa, l’ultimo carico di cherosene in arrivo il 9 aprile. Rischio boom di voli cancellati quest’estate; Ultimo carico di cherosene in arrivo il 9 aprile: l’Europa teme voli cancellati e aerei a terra in estate; Il 9 aprile arriva l’ultimo carico di cherosene per l’Europa: voli a rischio quest’estate. L’ultimo carico di cherosene per il Vecchio Continente arriva il 9 aprile: così la guerra in Iran rischia di lasciare a terra migliaia di voli quest’estateLa guerra in Iran e la conseguente chiusura dello Stretto di Hormuz rischia di lasciare a terra migliaia di voli in tutta Europa. Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, infatti, il 9 aprile arr ... tpi.it L’ultimo carico di cherosene per l’Europa arriva il 9 aprile: cosa sta per succedereL'Europa si troverà a fare i conti con una problematica non di poco conto dopo l'arrivo dell'ultimo carico di cherosene il 9 aprile. newsmondo.it Tuttosport titola: "Max al minimo: ritmo da Europa League nel ritorno" x.com Mentre in Europa la maggior parte dei Paesi ha scelto di andare verso la privatizzazione totale, in Italia (e in Francia) si è scelto di tenere in qualche forma una mano pubblica - e dunque politica - nella proprietà degli stadi di calcio. Questa scelta – quella cioè - facebook.com facebook