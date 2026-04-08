La Carnia si appresta a ospitare l’Eurojam 2027, evento organizzato dalla Federazione dello scoutismo europeo, che si svolgerà tra luglio e agosto. Si prevede che nei comuni di Ampezzo e Socchieve arriveranno oltre centomila visitatori, rendendo questa manifestazione una delle più grandi della regione nel settore del turismo giovanile. La preparazione per l’evento sta coinvolgendo le amministrazioni locali e le associazioni del territorio.

La Carnia si prepara a ospitare l’Eurojam 2027 tra luglio e agosto, un evento della Federazione dello scoutismo europeo che attirerà oltre centomila presenze complessive nei comuni di Ampezzo e Socchieve. L’assessore regionale Sergio Emidio Bini ha coordinato un tavolo tecnico con i primi cittadini dei due centri coinvolti, Michele Benedetti e Coriglio Zanier. Al confronto hanno partecipato anche i delegati regionali dell’Agesci per definire i dettagli organizzativi di questo raduno internazionale. L’obiettivo è trasformare l’accoglienza di migliaia di giovani in un volano economico per l’area montana. La strategia punta a creare un legame duraturo tra i visitatori stranieri e il territorio friuliano, scommettendo sulla loro futura ricaduta turistica come adulti accompagnati dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Eurojam 2027: la Carnia punta su 100mila scout per il turismo

Cecchinello chiarisce le voci su Honda mentre LCR punta su Diogo Moreira per il 2027.Cecchinello chiarisce le voci su Honda mentre LCR punta su Diogo Moreira per il 2027.

Difesa: Italia punta su 100mila assunzioni e 15mila riservisti per nuove sfide geopolitiche.Centomila assunzioni e 15mila riservisti: il piano per la riforma della Difesa Il Ministero della Difesa sta lavorando a un piano di riforma che...

Temi più discussi: Turismo: Bini, attese in Carnia 100mila presenze per l'Eurojam 2027; Scout da tutta Europa in Friuli: la Carnia si prepara all’Eurojam 2027; Attese in Carnia 100mila presenze per l’Eurojam 2027; Turismo: Bini, attese in Carnia 100mila presenze per l'Eurojam 2027.

Eurojam 2027 in Carnia: attesi oltre 8500 scout europei tra Ampezzo e SocchieveEurojam 2027 in Carnia: attesi oltre 8.500 scout europei tra Ampezzo e Socchieve. CARNIA – Il Friuli Venezia Giulia si prepara ad accogliere uno degli eventi scout più importanti a livello ... nordest24.it

Turismo. Bini, attese in Carnia 100mila presenze per l'Eurojam 2027Un evento di questa portata non è solo una straordinaria vetrina per il Friuli Venezia Giulia, ma un investimento sul turismo di domani. Le migliaia di scout europei, molti dei quali metteranno piede ... triestecafe.it

Attese in Carnia 100mila presenze per l'Eurojam 2027 x.com

SCOUT DA TUTTA EUROPA IN FRIULI: LA CARNIA SI PREPARA ALL’EUROJAM Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/scout-tutta-europa-friuli-carnia-prepara-eurojam-8-aprile-2026/ #sco - facebook.com facebook