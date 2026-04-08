Ethereum | il grafico stile Netflix preannuncia un rally violento

Un analista di criptovalute ha osservato che il grafico di Ethereum mostra somiglianze con quello di Netflix tra il 2003 e il 2009. Secondo questa analisi, il prezzo della criptovaluta potrebbe presto assistere a un forte aumento, dopo un periodo di stabilità prolungata. L’analista ha descritto questa situazione come un modello “stile Netflix”, suggerendo che potrebbe verificarsi un rally rialzista significativo nelle prossime settimane.

L’analista Crypto Tice suggerisce che Ethereum potrebbe replicare l’evoluzione finanziaria vissuta da Netflix tra il 2003 e il 2009, trasformando un lungo periodo di stabilità in un violento rally al rialzo. Il si sposta sulla struttura dei prezzi di Ethereum, che attualmente sembra specchiarsi in una fase storica di un noto titolo azionario. La stagnazione osservata intorno ai 2.000 dollari potrebbe non essere un segnale di declino, ma la preparazione di un salto significativo sopra le resistenze storiche. Questa ipotesi nasce dall’osservazione di schemi tecnici che tendono a ripetersi in mercati differenti. Sebbene sia comune confrontare criptovalute tra loro o con i metalli preziosi per via di cicli e comportamenti degli investitori simili, in questo caso l’analisi esce dai canoni tradizionali per guardare al passato di Netflix, Inc. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ethereum: il grafico “stile Netflix” preannuncia un rally violento Leggi anche: Ethereum a 20.000 dollari: l’analisi tecnica svela il rally Leggi anche: J.W.Anderson Polo ‘Art Club’: stile grafico o fast fashion? Bitcoin ed Ethereum sfidano le resistenze mentre il petrolio sale e le borse arretrano [Analisi]Le crypto, con Bitcoin ed Ethereum, stanno mostrando un andamento contrastato, con rialzi e ribassi intraday ma restando in positivo. Il tutto a fronte di un petrolio tornato stabilmente sopra i 100 d ... criptovaluta.it Ethereum ($): sostegno grafico a quota 1.900 dollariEthereum ($) consolida al di sopra del sostegno grafico posto a quota 1.900 dollari ma non riesce a rimbalzare con decisione. Il quadro tecnico di breve termine rimane precario: un eventuale recupero ... milanofinanza.it