Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 8 aprile 2026

L’estrazione VinciCasa di oggi, 8 aprile 2026, si è svolta alle 20:30. Durante l’evento sono stati estratti i cinque numeri vincenti su un totale di quaranta. L’estrazione è parte di un concorso che consente di vincere una casa indovinando i numeri estratti. Nessuna informazione è stata ancora fornita sui numeri estratti.

Estrazione VinciCasa oggi 8 aprile 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, mercoledì 8 aprile 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 7 APRILE 2026 ESTRAZIONE 6 APRILE 2026 ESTRAZIONE 5 APRILE 2026 ESTRAZIONE 4 APRILE 2026 ESTRAZIONE 3 APRILE 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 8 aprile 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 8 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 aprile 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 aprile 2026 Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di sabato 4 aprile; VinciCasa, vinti 500 mila euro nella tabaccheria del Centro Torri; VinciCasa, quattro ‘4’ nel concorso del 30 marzo; VinciCasa, a Parma vinta una casa più 200mila euro. Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 7 aprile 2026Estrazioni del Lotto di oggi 7 aprile 2026: numeri vincenti estratti martedì alle ore 20 estrazione Lotto, 10eLotto, Superenalotto ... tpi.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 94 di sabato 04 aprile 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook