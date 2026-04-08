Estorsioni a Solofra Ravallese ai domiciliari | salute incompatibile con il carcere

Rocco Ravallese, 57 anni di Montoro, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Era detenuto nel carcere di Poggioreale, a Napoli, e ora si trova a casa per motivi di salute, che lo rendono incompatibile con la detenzione in carcere. La decisione riguarda le indagini sulle estorsioni avvenute a Solofra.

Si chiama Rocco Ravallese, ha cinquantasette anni, è di Montoro. Era detenuto nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Ora è a casa sua, agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Annamaria Ferraiolo, ha accolto l'istanza presentata dai suoi avvocati. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Solofra, scoperto giro di estorsioni: fermato un 29enne, denunciato il complice già ai domiciliariIn un secondo momento, tuttavia, tali somme sono state segnalate dagli istituti bancari quali proventi illeciti derivanti da truffe.

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