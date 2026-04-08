Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha stabilito che l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dovrà pagare circa 589 mila euro ai familiari di una persona deceduta. La sentenza si riferisce a un errore commesso durante le cure che ha contribuito al decesso. La decisione si basa sulle risultanze dell’istruttoria legale condotta nel procedimento giudiziario.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta al versamento di circa 589.572 euro a favore della moglie e della figlia di un paziente deceduto nella struttura. La decisione, depositata tra fine gennaio e l’inizio di aprile 2026, sancisce la responsabilità dell’azienda sanitaria per l’evento fatale. La vicenda legale ha radici profonde nel tempo, essendo stata avviata nel 2015 con il numero di ruolo generale 78952015. Le ricorrenti, identificate come M.R.M. e G.R., hanno lottato per anni per ottenere giustizia in nome del signor G.G., scomparso durante il periodo di degenza nel nosocomio casertano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Errore fatale a Caserta: l’ospedale pagherà 589mila euro ai familiari

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