La Corte d’Appello ha deciso in merito alla disputa legale tra il primogenito di Pino Daniele e la seconda moglie del musicista, stabilendo che il testamento ha valore legale e prevale sull’accordo verbale. Alessandro, figlio di Daniele, aveva richiesto la restituzione di 61 mila euro più 100 mila euro per inadempimento, sostenendo che fosse esistente un accordo orale. La sentenza definitiva ha confermato la validità del testamento come documento ufficiale.

La disputa ruotava attorno a due questioni. Da una parte, il figlio chiedeva alla donna la restituzione di 61 mila euro, più 100 mila euro per inadempimento, sostenendo l’esistenza di un’intesa verbale. Ma, per i giudici, l’esistenza del presunto accordo non è stata dimostrata. Dall’altra, Fabiola Sciabbarrasi rivendicava una quota non solo dei diritti d’autore, ma anche dei diritti connessi legati all’opera del musicista (il diritto d’autore tutela l’opera e chi l’ha creata. I diritti connessi, invece, tutelano chi, pur non essendo autore, contribuisce alla sua realizzazione o allo sfruttamento economico, come interpreti, esecutori e produttori). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Eredità di Pino Daniele, la Corte d’Appello chiude la lite tra il primogenito Alessandro e la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi: vale il testamento, non l’accordo verbale

Pino Daniele, la disputa sull’eredità tra il primogenito e la seconda moglie. La sentenza sul testamentoScreenshotIl testamento di un mito non è solo un atto burocratico, è l’ultima melodia spartita tra chi resta.

Eredità Pino Daniele, la Corte d’Appello respinge tutto: vale solo il testamentoRespinte tutte le impugnazioni nella causa sull’eredità di Pino Daniele: la Corte d’Appello di Roma conferma il testamento come unico riferimento.

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Molto spazio e grandi titoli su alcuni giornaloni, compresi quelli ex Gedi o quasi: Eredità, lite in famiglia. Ma non si parla della stangata giudiziaria per Elkann in Svizzera (poche righe, addirittura silenzi): invece è la contesa sull'eredità di Pino Daniele. 2 pesi, 2 x.com