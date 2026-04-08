Ercolano | carabinieri arrestano un 54enne Rio fiuta la pistola e non sbaglia

Durante un controllo a Ercolano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni trovato in possesso di un revolver senza licenza. Un cane antidroga ha fiutato la presenza dell’arma, che è stata successivamente sequestrata. L’uomo è stato immediatamente portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli nella zona per garantire maggiore sicurezza.

Controlli dei carabinieri a Ercolano: in auto con revolver illegale, finisce in manette. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato per detenzione di arma clandestina A. B., 54enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Ercolano, i militari sono impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla circolazione stradale. Con loro c’è anche Rio, cane del nucleo cinofili. Ad essere fermata è una Smart con a bordo un 54enne. L’uomo fornisce sia i documenti dell’auto che quelli personali. Rio passeggia intorno all’auto quando fiuta qualcosa e si siede davanti la portiera lato passeggero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Ercolano: carabinieri arrestano un 54enne. Rio fiuta la pistola e non sbaglia Ercolano: Carabinieri arrestano uomo per tentato omicidio. Motivo del litigio una donnaLite per gelosia finisce nel sangue: 62enne arrestato per tentato omicidio a Ercolano Mancano pochi minuti alle 22 e i carabinieri della Tenenza di... Ercolano: chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari. Carabinieri lo arrestanoErcolano: arrestato per evasione 47enne sorpreso in una bottega del quartiere I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione S. Temi più discussi: Inseguiti dalla polizia da Portici a Ercolano, vanno a sbattere contro un'auto: uno arrestato, l'altro in fuga; Ercolano, fermato con una pistola sotto il sedile della Smart: arrestato; Ercolano, 54enne arrestato con arma clandestina: Rio fiuta la pistola e non sbaglia; In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad Ercolano. Ercolano, 54enne arrestato con arma clandestina: Rio fiuta la pistola e non sbagliaI carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato per detenzione di arma clandestina Antonio Borrelli, 54enne della zona, già noto alle ... ilmattino.it Il cane Rio scopre una pistola in un'auto: ecco dov'era nascostaI carabinieri non hanno dubbi: l’auto va perquisita. La portiera si apre e il guinzaglio tira diritto sotto il sedile. C’è un involucro. All’interno una pistola revolver calibro 38 con matricola ... napolitoday.it – Ercolano (Italia) Tra il mare e il Vesuvio, Ercolano conserva un frammento straordinario di vita romana, sospeso in un attimo preciso della storia. Le case, i colonnati, gli affres - facebook.com facebook