Ercolano | carabinieri arrestano un 54enne Rio fiuta la pistola e non sbaglia

Da puntomagazine.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un controllo a Ercolano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 54 anni trovato in possesso di un revolver senza licenza. Un cane antidroga ha fiutato la presenza dell’arma, che è stata successivamente sequestrata. L’uomo è stato immediatamente portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine continuano a intensificare i controlli nella zona per garantire maggiore sicurezza.

Controlli dei carabinieri a Ercolano: in auto con revolver illegale, finisce in manette. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco e del nucleo cinofili hanno arrestato per detenzione di arma clandestina A. B., 54enne della zona, già noto alle forze dell’ordine. Ercolano, i militari sono impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla circolazione stradale. Con loro c’è anche Rio, cane del nucleo cinofili. Ad essere fermata è una Smart con a bordo un 54enne. L’uomo fornisce sia i documenti dell’auto che quelli personali. Rio passeggia intorno all’auto quando fiuta qualcosa e si siede davanti la portiera lato passeggero. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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Temi più discussi: Inseguiti dalla polizia da Portici a Ercolano, vanno a sbattere contro un'auto: uno arrestato, l'altro in fuga; Ercolano, fermato con una pistola sotto il sedile della Smart: arrestato; Ercolano, 54enne arrestato con arma clandestina: Rio fiuta la pistola e non sbaglia; In auto con la pistola sotto il sedile, scoperto dal cane Rio dei carabinieri ad Ercolano.

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