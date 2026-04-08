Enrico Montesano a Lecce con Ottanta voglia di stare con voi

Il 18 aprile ore 21 al Teatro Politeama Greco di Lecce andrà in scena OTTANTA voglia di stare con voi spettacolo con cui Enrico Montesano festeggia il traguardo degli 80 anni, riportando sul palco la sua inesauribile verve, la sua ironia tagliente e la sua straordinaria capacità di raccontare la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Enrico Montesano a Maschio Selvaggio: “Con Proietti nessuna rivalità” e su Zalone: “Bravo ma non ho visto i film”‘’Da una parte aiuta il tempo che passa, perché sublima certe cose, smussa certe asperità, ma da un’altra parte tu dici ‘La vecchiaia è bella,...

“Un rimpianto? Sarei potuto diventare conduttore televisivo e invece devo andare a fare serate di qua e di là con la valigia”: così Enrico MontesanoEnrico Montesano è stato ospite di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini a “Maschio Selvaggio” su Rai Radio 2.

Temi più discussi: Enrico Montesano; Montesano: Sarri è un buon allenatore, ma a volte non capisco certe cose…; Montesano: Alla Roma invidio Malen. Nei derby mi scontravo con Lando Fiorini.

Figli Enrico Montesano, chi sono: da Michele Enrico a Marco/ Hanno seguito le orme del padreEnrico Montesano torna in scena e sarà uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In di Mara Venier. L’attore romano sarà nel talk dove parlerà della sua carriera senza dubbi, ma anche della ... ilsussidiario.net

Gli 80 anni di Enrico Montesano, festa con nuovo showEnrico Montesano celebra oggi il traguardo degli 80 anni, essendo nato a Roma il 7 giugno 1945. E 59 anni di carriera, accompagnando la storia del teatro, della tv, della comicità e del costume ... ansa.it

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