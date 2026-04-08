Ennesimo distributore chiuso | sono 11 nel giro di 5 mesi

Nelle ultime settimane, le autorità hanno disposto la chiusura di un nuovo distributore di carburante, portando a un totale di undici chiusure in cinque mesi. Le operazioni sono state condotte dai finanzieri del Comando Provinciale di Viterbo insieme ai funzionari della locale area territoriale dell’agenzia delle dogane e monopoli. L’ordinanza di chiusura è stata eseguita su un distributore situato nella zona, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle eventuali irregolarità.

I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza Viterbo, congiuntamente con i funzionari della locale area territoriale dell’agenzia delle dogane e monopoli, hanno dato attuazione all’ordinanza di chiusura nei confronti di un ulteriore distributore presente sul territorio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Leggi anche: Chiuso il decimo distributore di benzina a Viterbo e provincia Prezzi gonfiati e irregolarità: chiuso il distributore di viale PapiUn distributore di carburante in viale Lazzaro Papi è stato sospeso dall’attività sabato 4 aprile.