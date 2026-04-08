Enna dramma in via Pergusa | auto ribaltata donna travolta dai traumi

Nel pomeriggio di mercoledì 8 aprile 2026, a Enna, un’auto si è ribaltata in via Pergusa, provocando il ferimento di una donna. La donna è stata travolta dai traumi riportati nell’incidente e si trova sotto le cure delle forze mediche. La dinamica dell’incidente è in fase di ricostruzione, mentre le autorità stanno accertando eventuali responsabilità. Nessun dettaglio sulle condizioni attuali della donna è stato reso noto.

Una donna è rimasta ferita nel pomeriggio di mercoledì 08 aprile 2026 a Enna, dopo che il veicolo che guidava si è ribaltato in via Pergusa. Il soccorso immediato ha permesso il trasferimento della vittima presso la struttura sanitaria locale per accertamenti medici. L’evento si è consumato intorno alle 16.50, quando l’auto ha perso stabilità finendo fuori strada. Al volante viaggiava un’unica persona, che ha riportato diversi traumi a seguito del ribaltamento. Il coordinamento dei soccorsi e l’impatto urbano. La risposta all’emergenza ha l’intervento rapido di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale. Gli operatori si sono occupati della messa in sicurezza dell’autovettura per permettere l’estrazione della conducente. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enna, dramma in via Pergusa: auto ribaltata, donna travolta dai traumi Leggi anche: Auto ribaltata fuori strada a Fino Mornasco: donna incastrata soccorsa dai vigili del fuoco Leggi anche: Auto ribaltata sull'Osovana, donna incastrata tra le lamiere della sua auto Si parla di: Si ripete la 45^ edizione della Via Crucis a Pergusa, (Enna), nota al mondo per il circuito dell'autodromo; Dramma durante la Via Crucis a Cianciana: arresto cardiaco tra la folla, salvato grazie a un intervento fulmineo.