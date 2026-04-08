Enjoy verso l’addio? A Roma le 500 rosse diventano un miraggio

A Roma le Fiat 500 rosse di Enjoy sono sempre più rare. In passato erano comuni nei quartieri centrali e semicentrali della città, ma ora il loro numero si sta riducendo visibilmente. La scomparsa di queste vetture dal panorama urbano si nota negli ultimi tempi, lasciando meno tracce di questa presenza che un tempo caratterizzava alcune zone della capitale.

A Roma le si vede sempre meno. Le Fiat 500 rosse di Enjoy, un tempo presenza fissa nei quartieri centrali e semicentrali, stanno lentamente scomparendo dal paesaggio urbano. Non per una scelta strategica annunciata, ma per una serie di problemi che negli ultimi anni hanno eroso, pezzo dopo pezzo, l’intero servizio. Dalle circa mille vetture iniziali, la flotta si è drasticamente ridotta. Oggi intercettarne una disponibile è sempre più difficile. Dietro questa rarefazione c’è una realtà complessa, fatta di furti, vandalismi e un fenomeno sempre più diffuso: la cannibalizzazione dei veicoli. Auto smontate pezzo per pezzo. Non si tratta solo di danneggiamenti occasionali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Enjoy verso l’addio? A Roma le 500 rosse diventano un miraggio Roma-Dybala, addio ai titoli di coda: Antun a Trigoria, ma il rinnovo è un miraggioIl futuro di Paulo Dybala a Roma entra in una fase di gelo polare, proprio mentre l’argentino affronta la riabilitazione post-operazione al menisco. Leggi anche: Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Si parla di: Enjoy, il lento addio del car sharing a Roma: auto rubate, cannibalizzate e roghi anarchici; Palacinema, lo strappo è servito: a fine agosto l’addio di Enjoy. Enjoy verso l’addio? A Roma le 500 rosse diventano un miraggioA Roma le si vede sempre meno. Le Fiat 500 rosse di Enjoy, un tempo presenza fissa nei quartieri centrali e semicentrali, stanno lentamente scomparendo ... romadailynews.it