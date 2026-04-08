Energia la grande ipocrisia verde | basta un -20% di petrolio per mandare il mondo nel panico

Negli ultimi decenni si è diffusa l’idea che ridurre drasticamente l’uso di combustibili fossili sia essenziale per contrastare i cambiamenti climatici. Tuttavia, recenti analisi mostrano come anche un calo del 20% nel consumo di petrolio possa causare reazioni di preoccupazione a livello globale. Questa situazione evidenzia come le strategie di transizione energetica siano spesso percepite come più urgenti di quanto non siano in realtà.

Da oltre trent’anni ci è stato doviziosamente spiegato che per salvare il pianeta occorre «decarbonizzare» l’economia, ovvero rinunciare ai combustibili fossili: petrolio, gas e carbone, devono restare nel sottosuolo, come diceva Greta Thunberg. Ci dicono entro il 2050. La chiamano transizione-energetica. L’Ue ha l’ambizione di guidarla, e per fare la prima della classe si è anche data degli obiettivi intermedi: rinunciare al 90 per cento dei combustibili fossili entro il 2040. Vien da ridere: è tra quattordici anni. Se vogliamo ridere di più, ecco le dichiarazioni di Alfonso Pecoraro Scanio: «Serve un’Europa libera dalla dipendenza dai combustibili fossili, capace di puntare con decisione sulla pace e sulle energie rinnovabili. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Energia, la grande ipocrisia verde: basta un -20% di petrolio per mandare il mondo nel panico Iran, Tajani - Papa Leone XIV e Miss pace nel mondo: "Basta missili, basta droni, basta bombe atomiche" - VIDEO AI VIRALEIl ministro degli Esteri Tajani è intervenuto su Sky Arabia rispondendo alla domanda sulla postura dell'Italia nel conflitto in Iran. Mercati nel panico per la guerra in Iran: petrolio sopra i 100 dollari, borse europee in rossoMilano, 9 febbraio 2026 – Nuova giornata difficile per i mercati internazionali, con le Borse europee in netto calo mentre la guerra in Iran entra...