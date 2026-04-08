Energia Confcoop | +25% occupazione

Nel periodo tra il 2022 e il 2025, le cooperative del settore energia hanno visto un incremento del 25% nel numero di persone impiegate. Questa crescita si è verificata in un contesto di espansione delle attività e di nuove assunzioni. A riferirlo sono state fonti di settore, che hanno anche indicato un aumento delle imprese cooperative attive nel comparto. I dati sono stati diffusi in una relazione ufficiale delle associazioni di categoria.

Nel periodo 2022-2025, le coop del settore hanno registrato "un aumento degli occupati del +25% e dei soci del +3,6%", a cui si affianca la nascita di otto Comunità energetiche rinnovabili (Cer) come "risposta diretta alle tensioni sui costi dell’energia che hanno segnato gli ultimi anni e leva di rafforzamento per i territori". È quanto emerge dall’ultimo bilancio della Federazione Consumo e Utenza di Confcooperative Emilia-Romagna, illustrato nei giorni scorsi a Bologna al Palazzo della cooperazione. L’assemblea si è conclusa con la conferma di Roberto Savini (foto) alla presidenza della Federazione per il prossimo mandato. "La crescita... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Energia, Confcoop: +25% occupazione Ex Ilva, Jindal favorito per l'acquisizione: restano dubbi su energia e occupazione, Flacks ancora in corsaNessuna ammissione esplicita, nessuna dichiarazione ufficiale da parte del ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ma l’impressione, e forse più di... Un ’25 di numeri storici per Toscana EnergiaL’assemblea degli azionisti di Toscana Energia (Gruppo Italgas) ha approvato il bilancio 2025, registrando per il secondo anno consecutivo i migliori... Si parla di: Energia, Confcoop: +25% occupazione; Emilia-Romagna, cooperazione traino per occupazione e comunità energetiche: +25% addetti in quattro anni.