Elisoccorso Levante | data certa per il 2026 ma cresce l’ansia

Il 30 settembre 2026 è la data stabilita per l’apertura ufficiale della base di elisoccorso nel Levante ligure, come annunciato dall’assessore alla Sanità durante una riunione del Consiglio regionale. La notizia ha suscitato alcune preoccupazioni tra i cittadini e gli operatori sanitari, in attesa di vedere realizzato il servizio. La data è stata confermata durante l'incontro, senza ulteriori dettagli sui tempi di realizzazione.

Il 30 settembre 2026 segna la data ufficiale per l’operatività della base dell’elisoccorso nel Levante ligure, come comunicato dall’assessore alla Sanità Massimo Nicolò durante una seduta del Consiglio regionale. L’annuncio arriva in risposta a un’interrogazione di Davide Natale, esponente del Pd, che chiedeva chiarimenti sulle tempistiche effettive di avvio del servizio presso l’aeroporto di Luni-Sarzana. L’attesa per questo presidio sanitario si protrae ormai da diversi anni, rendendo il dibattito nell’aula S. Pertini particolarmente acceso. Il consigliere Natale ha sollevato dubbi sull’andamento dei lavori, citando una visita organizzata dal Fai durante le Giornate di primavera, alla quale non ha potuto partecipare ma di cui ha ricevuto testimonianze negative circa la qualità dell’hangar in costruzione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elisoccorso Levante: data certa per il 2026, ma cresce l’ansia Rui Modesto si presenta e prenota l'esordio: "Sto meglio, ma non so dare una data certa per il mio rientro"Il laterale ex Udinese presentato a Torretta: “Tutti mi hanno parlato benissimo dei rosanero, sono in un club importante. Dopo il 12 luglio 2026 Angelina Jolie lascerà gli Stati Uniti per sempre. Ma perché l'attrice aspetta con ansia proprio questa data?L’attrice non vede l’ora di lasciare Los Angeles e gli Stati Uniti, ma potrà farlo solo questa estate. Elisoccorso Levante, Nicolò: Attivazione il 30 settembre. Natale: Perdiamo un’altra estate, si trovino soluzioni per mitigare rischi per cittadinanza30 settembre 2026: questa la data di attivazione della base dell'elisoccorso del Levante ligure riferita oggi in Consiglio regionale dall'assessore alla ... cittadellaspezia.com Sarzana, elisoccorso fantasma. Annunci e niente fatti, la Regione deve chiarireSarzana (La Spezia), 28 maggio 2025 – Ancora nessuna traccia della base per l’elisoccorso del Levante Ligure, più volte annunciata dalla Regione come di imminente attivazione. Sulla questione torna ... lanazione.it