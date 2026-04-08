Nella zona del Varesotto, un uomo è stato fermato dalle forze dell'ordine e durante l'operazione un carabiniere è rimasto ferito. L’individuo è accusato di aver commesso tre omicidi all’inizio del 1998, uccidendo il padre, la madre e il fratello. L’arresto ha coinvolto diverse forze di polizia e ha portato a un intervento che ha richiesto l’intervento di un’unità speciale.

L'uomo responsabile degli omicidi di padre, madre e fratello nel gennaio 1998, avvenuti a causa della loro opposizione al suo matrimonio con una giovane domenicana, era fuggito da una casa di lavoro ad Alba Si è conclusa in provincia diVaresela fuga diElia Del Grande, un uomo di 50 annievasoil giorno di Pasquadalla casa-lavoro di Alba, nel Cuneese. La vicenda ha tenuto impegnate leforze dell’ordineper diversi giorni, fino al suoepilogo a Varano Borghi. Qui, icarabinieri della Compagnia di Gallaratesono riusciti a individuarlo earrestarlo. Del Grande avevaapprofittato di un permesso per allontanarsi dalla strutturae farperdere le proprie tracce, dando inizio a unanuova fuga, la seconda in pochi mesi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Elia Del Grande fermato nel Varesotto: un carabiniere ferito durante la cattura

Elia Del Grande, la fuga finisce nel Varesotto: fermato a bordo di un'auto rubata, rientra in carcereAveva approfittato del permesso ottenuto per la giornata di Pasqua per non rientrare più nella struttura di Alba, in provincia di Cuneo, dove stava...

Elia Del Grande, catturato l’uomo che aveva sterminato la famiglia: ferito un carabiniereVerso le 13:30 di oggi i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno fermato a Varano Borghi, nel Varesotto, Elia Del Grande.

Temi più discussi: Elia Del Grande, chi è il killer della strage dei fornai ora in fuga; Elia Del Grande in fuga per la seconda volta in sei mesi; Elia Del Grande è evaso di nuovo: non si è presentato nella casa lavoro di Alba. Nel 1998 aveva sterminato la famiglia a Cadrezzate; Elia Del Grande è evaso per la seconda volta da una casa lavoro. Chi è il killer della strage dei fornai.

Fermato Elia Del Grande nel Varesotto: su un’auto rubata ha ferito il carabiniere che lo bloccavaL’uomo era scappato a Pasqua da Alba, è stato rintracciato a Varano Borghi: aveva rubato una 500 al cimitero di Sesto Calende ... milano.repubblica.it

Fermato a Varese Elia Del Grande: era evaso per la seconda volta in sei mesiÈ stato catturato Elia Del Grande a Varano Borghi (Varese), fuggito per la seconda volta a Pasqua dalla struttura dove avrebbe dovuto restare. Del Grande è stato fermato mentre era alla guida di una ... fanpage.it

È stato fermato nel Varesotto Elia Del Grande, condannato per aver ucciso l’intera famiglia nel 1998 È stato fermato mentre era alla guida di una Fiat 500, risultata rubata. Ferito un carabiniere - facebook.com facebook

È FINITA LA FUGA DI ELIA DEL GRANDE, IL 50ENNE FUGGITO IL GIORNO DI PASQUA DALLA CASA-LAVORO DI ALBA x.com