Edmo Mori il custode del tempo In un libro la Bondeno dell’Ottocento
Domenica alle 17, presso la Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, si terrà la presentazione del libro “Cronaca Nannini (1784-1822)”. L’evento introduce un’opera che ricostruisce la storia locale dell’Ottocento, attraverso le pagine di un testo curato da Edmo Mori. La pubblicazione offre uno sguardo sulla vita e gli eventi di quel periodo, contribuendo a riscoprire l’identità della comunità.
Un evento che svela la storia e ritrova l’identità, grazie all’opera magistrale di Edmo Mori. Domenica, alle 17, la Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, ospita la presentazione della ‘ Cronaca Nannini (1784-1822) ’. L’ex comandante della polizia municipale, dal 2014 Cavaliere della Repubblica, dopo la pensione non si è ritirato a vita privata, ma si è ‘arruolato’ nell’esercito silenzioso dei ricercatori d’archivio. Laddove altri vedono solo polvere e faldoni ingialliti, Mori vede volti, storie e radici. È diventato il ‘detective del passato’, colui che meglio di chiunque altro sa muoversi tra le pieghe dell’Archivio Storico Comunale per restituire a Bondeno la sua anima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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