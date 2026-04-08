Domenica alle 17, presso la Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, si terrà la presentazione del libro “Cronaca Nannini (1784-1822)”. L’evento introduce un’opera che ricostruisce la storia locale dell’Ottocento, attraverso le pagine di un testo curato da Edmo Mori. La pubblicazione offre uno sguardo sulla vita e gli eventi di quel periodo, contribuendo a riscoprire l’identità della comunità.

Un evento che svela la storia e ritrova l’identità, grazie all’opera magistrale di Edmo Mori. Domenica, alle 17, la Casa della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Bondeno, ospita la presentazione della ‘ Cronaca Nannini (1784-1822) ’. L’ex comandante della polizia municipale, dal 2014 Cavaliere della Repubblica, dopo la pensione non si è ritirato a vita privata, ma si è ‘arruolato’ nell’esercito silenzioso dei ricercatori d’archivio. Laddove altri vedono solo polvere e faldoni ingialliti, Mori vede volti, storie e radici. È diventato il ‘detective del passato’, colui che meglio di chiunque altro sa muoversi tra le pieghe dell’Archivio Storico Comunale per restituire a Bondeno la sua anima. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edmo Mori, il custode del tempo. In un libro la Bondeno dell’Ottocento

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