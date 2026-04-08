Il saggio Il prezzo della guerra, scritto da Paolo Balduzzi e Andrea Bignami e pubblicato da Paesi Edizioni al costo di 17 euro in 264 pagine, analizza come i conflitti armati influenzino l’economia globale e la quotidianità dei cittadini. L’opera nasce dalla collaborazione tra un docente di Scienza delle finanze dell’Università Cattolica di Milano, Paolo Balduzzi, che scrive anche come editorialista per il, e Andrea Bignami, coordinatore della redazione economica e conduttore di Economia, che ricopre il ruolo di caporedattore. Insieme hanno creato un testo strutturato come un percorso universitario ma con il ritmo della cronaca, capace di attraversare secoli di storia bellica per spiegare le dinamiche attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Economia di guerra: come i conflitti decidono i prezzi a casa nostra

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