Dal 31 marzo al 6 aprile, i laghée del Lago Maggiore sono stati protagonisti di un evento in Francia, attirando l'attenzione sulla tradizione nautica delle imbarcazioni storiche del Verbano. Durante la settimana, sono stati organizzati incontri e esposizioni che hanno messo in luce le caratteristiche e l’importanza di queste imbarcazioni tipiche della zona. La manifestazione ha coinvolto appassionati e esperti provenienti da diversi paesi, sottolineando il valore culturale di questa tradizione.

La tradizione nautica lacustre del Lago Maggiore conquista la Francia. Dal 31 marzo al 6 aprile una delegazione dell’ Associazione Vele d’Epoca Verbano e della Fondazione Officine dell’Acqua di Laveno Mombello ha partecipato al Festival International Escale à Sète, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla marineria tradizionale. L’edizione 2026, che ha visto l’Italia come ospite d’onore, ha registrato un grande successo di pubblico, con oltre 500mila visitatori. I laghée del Lago Maggiore sono stati veri protagonisti dell’evento: tra i momenti più significativi la partecipazione alla tavola rotonda internazionale e il prestigioso incarico di portabandiera durante la parata del 4 aprile per le vie della città, al fianco dei rappresentanti della Marina Militare Italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ecco i laghée del Verbano. Ospiti d’onore in Francia

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Si parla di: Ecco i laghée del Verbano. Ospiti d’onore in Francia; I laghée del Lago Maggiore portano il tricolore al festival di Sète in Francia.

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