Ecco come combattere il mal di primavera

Con l’arrivo della primavera molte persone avvertono stanchezza, cambiamenti nell’umore e difficoltà nel riposare. Questo fenomeno, comunemente chiamato

Il “mal di primavera” è un disturbo temporaneo legato al cambio di stagione. Nonostante l’aumento di luce e temperature, l’organismo deve adattarsi a nuovi ritmi biologici, con effetti su sonno, umore e livelli di energia. I sintomi più comuni sono stanchezza, insonnia, irritabilità, difficoltà. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Perché in primavera ci sentiamo più stanchi? Le cause spiegate in modo sempliceAllergie, ormoni e cambio di luce: la stanchezza primaverile non è solo suggestione, ma il nostro corpo che deve riadattarsi alla nuova stagione ... romatoday.it

Un patto per tutelare le diversità e combattere l’emarginazione dando al tempo stesso valore alle attività produttive che operano nel settore #Quartu - facebook.com facebook

Ti ho visto combattere fino all’ultimo senza mai mollare anche quando eri tu a dover tranquillizzare me. Papà, prenditi cura di lei. R.I.P. sorella mia Un giorno ci rivedremo e non ci lasceremo mai più x.com