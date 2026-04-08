ECCELLENZA - I NUMERI Ecco i massimi e i minimi del girone Tanti primati sono rossoneri

Nel girone di calcio, sono stati ufficializzati i dati relativi ai massimi e ai minimi della stagione. Tra le squadre, alcuni record sono stati raggiunti, con diverse formazioni che si sono distinte per i risultati ottenuti. La squadra di casa ha raggiunto il primato di punti e gol segnati, mentre altri club si sono distinti per prestazioni inferiori in varie categorie. La classifica ufficiale mostra anche le squadre con le peggiori difese e le peggiori attacchi.

Ecco nei numeri il primato in solitudine della Lucchese, giunta a due passi dalla promozione in serie "D". Il miglior attacco è quello del Viareggio con 41 reti; poi tutte in chiave rossonera le altre positive statistiche: dalla migliore difesa, con appena 13 gol subìti, alla migliore differenza reti: 27; fino ad arrivare al maggior numero di vittorie (16) e al minor numero di sconfitte (0 fino ad ora). Passiamo, invece, alle peggiori prestazioni del girone. Peggior attacco: Sestese (21 gol); peggior difesa: San Giuliano (49 gol); peggiore differenza reti: Cenaia (-20); minor numero di vittorie: Cenaia (3); maggior numero di sconfitte: Cenaia (15). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA - I NUMERI. Ecco i massimi e i minimi del girone. Tanti primati sono rossoneri Tanti rossoneri impegnati in Nazionale: ecco come sono andate le partite di ieri sera e stanotteTra ieri sera e questa notte sono diversi i rossoneri scesi in campo con le proprie Nazionali per l'ultima partita di questa sosta. Eccellenza. Fermana, numeri, incroci e tanti ex nella super sfida con il TrodicaSi avvicina a grandi passi la sfida di domenica tra prima e seconda della classe in Eccellenza al Bruno Recchioni, con gli occhi di tutti gli addetti... Argomenti più discussi: ECCELLENZA - I NUMERI. Ecco i massimi e i minimi del girone. Tanti primati sono rossoneri; Playoff Eccellenza Pugliese, ecco come funzionano; Cala il sipario su una super uaoooo Cosmoprof da numeri da record. Uno degli Oscar della bellezza 2026 va a Vagheggi Phytocosmetici.; Taranto, il rendimento in casa e fuori casa: ecco tutti i numeri del campionato. Eccellenza - I numeri. Ecco i massimi e i minimi del girone. Tanti primati sono rossoneriEcco nei numeri il primato in solitudine della Lucchese, giunta a due passi dalla promozione in serie D. Il miglior ... msn.com Dopo tanti anni sono tornato a Mantova… e devo dire che mi era proprio mancata. - facebook.com facebook Altre immagini della meravigliosa giornata di ieri. Tanti bimbi, tante famiglie unite da un unico denominatore comune: l'amore per gli animali. E' stato emozionante poter ospitare così tanti amici e fargli conoscere la nostra realtà. L'Amore non ha confini, non di x.com