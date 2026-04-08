Eboli in bici con oltre 150 grammi di hashish | arrestato un giovane a Santa Cecilia

Un giovane è stato arrestato a Santa Cecilia di Eboli dopo essere stato trovato in possesso di più di 150 grammi di hashish durante un controllo della Polizia di Stato. L’intervento è avvenuto mentre il ragazzo si trovava in bicicletta nella zona, e successivi accertamenti hanno confermato la quantità di sostanza stupefacente sequestrata. L’arresto è stato formalizzato e il ragazzo è stato portato in commissariato.

Arresto per droga a Santa Cecilia di Eboli, dove la Polizia di Stato ha fermato un giovane trovato in possesso di oltre 150 grammi di hashish. L’operazione risale allo scorso 3 aprile, quando gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, impegnati in attività di controllo del territorio, hanno notato un soggetto in bicicletta che, alla vista della pattuglia, ha tentato di darsi alla fuga. Il tentativo di fuga e il recupero della droga. Durante la fuga, il giovane si è disfatto di un involucro, immediatamente recuperato dagli agenti. Poco dopo, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e a procedere con il controllo e la perquisizione personale. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Eboli, in bici con oltre 150 grammi di hashish: arrestato un giovane a Santa Cecilia In bici con oltre 150 grammi di hashish: arrestato uno straniero a Santa Cecilia di EboliIn azione, il 3 aprile, la Polizia di Stato con gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di... Eboli, tragico incidente in località Santa Cecilia: perde la vita un uomo investito in biciTragico incidente stradale poco dopo le 18 ad Eboli, sulla SS18 in direzione sud in località Santa Cecilia. Temi più discussi: Incidente tra auto e bici a Santa Cecilia: straniero in ospedale; EBOLI- Incidente sulla SS18 al Bivio di Santa Cecilia: giovane ferito, sul posto il VoPi e le forze dell’ordine; Incidente tra due auto a Battipaglia: 3 feriti in ospedale; Incidente tra due automobili a Pontecagnano: due feriti. Eboli, in bici con oltre 150 grammi di hashish: arrestato un giovane a Santa CeciliaArresto per droga a Santa Cecilia di Eboli, dove la Polizia di Stato ha fermato un giovane trovato in possesso di oltre 150 grammi di hashish. zon.it Eboli, incidente stradale: tre feriti sequestrata una bici truccataIncidente a Santa Cecilia, nell’intersezione via Marco Aurelio con Viale Eburum ad Eboli. L’impatto è avvenuto tra una bici elettrica modificata con motore truccato, condotta da un extracomunitario di ... ilmattino.it Messina, I-Hub in via Santa Cecilia: approvato il piano da 23 milioni per il polo tecnologico C’è il Documento di Indirizzo alla Progettazione: prevede centri di ricerca, aree di lavoro condiviso e un parco urbano... - facebook.com facebook