e oggi gli interrogatori dei due indagati

Oggi alle 12 sono previsti gli interrogatori di due funzionari coinvolti in un procedimento giudiziario. Entrambi devono presentarsi davanti al giudice: uno è dirigente di un ufficio notifiche e l’altro è un funzionario. Sono stati coinvolti in un’indagine riguardante un caso di sfratti rinviati in cambio di sesso. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla loro posizione o sulle accuse a loro carico.

Sfratti rinviati in cambio di sesso. Oggi alle 12 compariranno davanti al gip Gennaro Franchini, 65 anni, dirigente dell’Ufficio notificazioni, e Amedeo Trotta, 61 anni, funzionario. Alle 12 è infatti previsto l’interrogatorio di garanzia dopo che, giovedì scorso, sono stati arrestati e si trovano entrambi ai domiciliari per tentata concussione, rifiuto di atti d’ufficio e, per Trotta, anche falso. Le indagini dei carabinieri si concentrano sull’ipotesi di un meccanismo in cui la gestione degli sfratti sarebbe stata piegata a interessi personali fino ad arrivare anche alla presunta richiesta implicita o esplicita di favori sessuali in cambio di rinvii e rallentamenti delle procedure. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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