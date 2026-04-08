E’ morto Pierangelo Matteoni | una colonna del Gioco del Ponte il lutto di Pisa

Martedì è venuto a mancare Pierangelo Matteoni, 78 anni, molto noto a Pisa per il suo coinvolgimento nel Gioco del Ponte, una delle tradizioni più radicate della città. La sua morte ha suscitato cordoglio tra chi conosceva la sua lunga partecipazione e il suo ruolo nel mantenere viva questa manifestazione storica. La notizia si è diffusa rapidamente tra i cittadini, che ricordano Matteoni come una figura significativa nel panorama culturale locale.

Pisa, 8 aprile 2026 – È morto martedì, all’età di 78 anni, Pierangelo Matteoni, figura conosciuta a Pisa per il suo legame con le tradizioni cittadine ed in particolare il Gioco del Ponte. Nato e cresciuto nel quartiere di San Martino, era il penultimo di una famiglia di 8 fratelli. “Ha praticato tutti i riti della tradizione pisana. Dalle lotte politiche del ’68, alle storiche regate di San Ranieri, al Gioco del Ponte di cui è stato personaggio emblematico. Da combattente a Capitano del suo San Martino ”, lo ha ricordato così ieri la famiglia. Matteoni, negli anni ’80 hanno ricordato sempre i familiari “con gli inseparabili fratelli Romano e Enzo ha rappresentato la pisanità in tutto il suo orgoglio”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E’ morto Pierangelo Matteoni: una colonna del Gioco del Ponte, il lutto di Pisa Leggi anche: Lutto nel Milan, è morto Pierangelo Belli: vinse tutto con Nereo Rocco Morto Pierangelo Belli: il mondo del calcio piange la scomparsa dello storico portiere del Milan. Aveva 81 anniYildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco Mercato Inter, pericolo scippo per Aleksandar...