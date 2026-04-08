È morto Cesare Zilio sport italiano in lutto

È morto Cesare Zilio, una figura nota nel mondo dello sport italiano. La sua scomparsa è avvenuta in circostanze legate a un incidente in montagna durante un'escursione. Un'uscita in quota si è trasformata in tragedia dopo che un rumore improvviso ha segnalato un problema. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le operazioni si sono rivelate inutili e la notizia della perdita si è diffusa rapidamente.

Una gita in quota, il sole che inganna e quel rumore sordo che in montagna significa solo una cosa. In pochi secondi tutto cambia: la corsa dei soccorsi, l’attesa che sembra infinita, le telefonate che nessuno vorrebbe ricevere. E intorno, lo sgomento di chi lo conosceva. >> Gravissimo incidente mortale, soccorsi sul posto È successo nei monti dell’ Alto Adige, in un tratto severo e bellissimo sopra la Val di Vizze. A essere travolto è stato Cesare Zilio, 36 anni, scialpinista esperto e architetto stimato, originario di Borso del Grappa e molto conosciuto anche a Bassano del Grappa. La valanga “imponente”: fronte di 200 metri e sviluppo di 800 metri. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Sport italiano in lutto: l’ex pilota morto in un tragico incidenteLo sport italiano è stato scosso da una tragedia che ha lasciato un vuoto profondo tra addetti ai lavori e appassionati.

Sport italiano in lutto, il giovane campione morto nel terribile incidenteLa comunità di Barzana, in provincia di Bergamo, piange la morte di Francesco Mazzoleni, il ciclista 18enne investito da un’auto mentre si allenava...

Temi più discussi: BORSO DEL GRAPPA | TRAVOLTO DA UNA SLAVINA, ARCHITETTO 36ENNE LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE; Valanga in val di Vizze: è morto in ospedale il 36enne Cesare Zilio; Travolto da una valanga in Alto Adige, restano gravissime le condizioni dell'architetto bassanese; Giornata tragica per le nostre montagne: morto anche lo scialpinista travolto dalla valanga in val di Vizze.

Travolto dalla valanga, Cesare Zilio non ce l'ha fatta: il 36enne è morto in ospedale tre giorni dopo l'incidenteBOLZANO. E' morto stamani, mercoledì 8 aprile, all'ospedale di Bolzano Cesare Zilio, lo scialpinista di 36 anni di Bassano del Grappa che il giorno di Pasqua era stato travolto da un'enorme valanga me ... ildolomiti.it

Cesare Zilio muore a 36 anni dopo tre giorni di agonia: lo scialpinista era stato travolto da una valanga la domenica di PasquaBORSO DEL GRAPPA (VICENZA) - Cesare Zilio non ce l'ha fatta: è morto dopo 3 giorni di agonia a 36 anni. Lo scialpinista originario di Borso del Grappa si è spento in ... ilgazzettino.it

Il ritratto di Cesare Zilio, 36 anni di Borso del Grappa, che ha perso la vita mercoledì 8 aprile dopo che a Pasqua era stato travolto da una slavina in Alto Adige. Era al timone della sua azienda Emboss Panels e adorava lo sport - facebook.com facebook

Muore dopo tre giorni Cesare Zilio, 36enne travolto da una valanga in Alto Adige durante un’escursione. #Veneto #Treviso #Vicenza #Trentino #Bolzano #Cronaca #Inevidenza x.com