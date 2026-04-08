L’attore e regista Bradley Cooper ha recentemente parlato di una crisi coniugale, paragonandola a una versione più ironica e tagliente di

Avevamo capito da tempo che Bradley Cooper era regista di pregio. A tutti quelli che storcevano il naso davanti alla sua crepuscolare versione di A Star Is Born, e si imbattevano poi piccati nel nasone finto del suo Leonard Bernstein in Maestro, gli va buttato contro al muso È l’ultima battuta? ( Is This Thing On? ). Titolo produttivamente meno ambizioso, con Cooper non più protagonista, ma defilato in una deliziosa particina collaterale, il film si situa, senza grosse pretese autoriali, nel classico filone della rottura matrimonialesentimentale di una coppia matura. Una crisi di mezza età in medias res: cena tra amici sfumata da un po’ di fumo e di alcol, Alex ( Will Arnett ) e Tess ( Laura Dern ) tornano a casa in treno, a sera inoltrata, un po’ sfatti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - È l’ultima battuta? – La crisi coniugale secondo Bradley Cooper è una specie di Kramer contro Kramer venato di taglienti risate da cabaret

È l'ultima battuta?, recensione: l'amore è una parola moderna secondo Bradley CooperWill Arnett e Laura Dern sono i magnifici protagonisti di un film strepitoso: l'analisi di una grammatica sentimentale che esalta il cuore e la...

È l'ultima battuta?, le relazioni secondo Bradley Cooper: "La vita non segue mai il copione"Il regista torna dietro la macchina da presa dirigendo Will Arnett e Laura Dern, puntellando la credibilità emotiva di una coppia al capolinea.

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È l’Ultima Battuta? recensione: il film più intimo di Bradley Cooper con Arnett e DernLeggi su Sky TG24 l'articolo È l’Ultima Battuta? recensione: Will Arnett e Laura Dern nel film di Bradley Cooper ... tg24.sky.it

È l’ultima battuta?, Recensione: il grande film di Bradley CooperBradley Cooper firma regia e sceneggiatura di È l'ultima battuta?, un film intimo e autentico sull'importanza di essere infelici. hynerd.it

Lady Gaga e Bradley Cooper sul set di A Star Is Born - facebook.com facebook

La superstar italo-americana taglia il traguardo dei 40 anni: festeggiamola ripercorrendo la timeline di tutti i suoi amori, da Taylor Kinney all’attuale fidanzato Michael Polansky (e no, non ha mai frequentato Bradley Cooper) x.com