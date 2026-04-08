E i milanisti rimpiangono Bacca Ecco che fine ha fatto il miglior marcatore rossonero del decennio

Dieci anni fa, il miglior marcatore del decennio rossonero era un attaccante colombiano che, in quella stagione, aveva già segnato 14 gol e concluso con 18 in campionato, una cifra che nessun altro ha più raggiunto nel club. I tifosi del Milan spesso rimpiangono la sua presenza, e il suo arrivo fu deciso su richiesta di un dirigente storico. Da allora, il suo percorso con il club è rimasto impresso nella memoria dei supporters.

“Trovatemi un centravanti da 20 gol”. Così parlò Adriano Galliani nella primavera del 2015 – deve essere stato maggio, giorno più giorno meno – e i suoi uomini dello scouting presero atto: niente esperimenti, contava l’almanacco. Tornarono alla riunione successiva con due nomi: Jackson Martinez del Porto e Carlos Bacca del Siviglia. Le svolte nei misteriosi vicoli del mercato portarono alla decisione: Jackson Martinez andò all’Atletico Madrid (una storiella estiva, a gennaio era già in Cina), mentre il Milan prese Bacca. Isolato, essenziale, brutto da vedere. In compenso, terribilmente fedele alle promesse: un anno dopo, aveva segnato 20 gol tra campionato e coppe, come da richiesta di Galliani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E i milanisti rimpiangono Bacca... Ecco che fine ha fatto il miglior marcatore rossonero del decennio Leggi anche: Inter, che fine ha fatto il miglior Markus Thuram? Affari Tuoi, ecco che fine ha fatto Herbert Ballerina: il sospetto e le confermeNelle ultime puntate di Affari tuoi andata va in scena un colpo di scena comico: l’assenza temporanea di Herbert Ballerina, la spalla comica fissa...