E i milanisti rimpiangono Bacca Ecco che fine ha fatto il miglior marcatore rossonero del decennio

Da gazzetta.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dieci anni fa, il miglior marcatore del decennio rossonero era un attaccante colombiano che, in quella stagione, aveva già segnato 14 gol e concluso con 18 in campionato, una cifra che nessun altro ha più raggiunto nel club. I tifosi del Milan spesso rimpiangono la sua presenza, e il suo arrivo fu deciso su richiesta di un dirigente storico. Da allora, il suo percorso con il club è rimasto impresso nella memoria dei supporters.

“Trovatemi un centravanti da 20 gol”. Così parlò Adriano Galliani nella primavera del 2015 – deve essere stato maggio, giorno più giorno meno – e i suoi uomini dello scouting presero atto: niente esperimenti, contava l’almanacco. Tornarono alla riunione successiva con due nomi: Jackson Martinez del Porto e Carlos Bacca del Siviglia. Le svolte nei misteriosi vicoli del mercato portarono alla decisione: Jackson Martinez andò all’Atletico Madrid (una storiella estiva, a gennaio era già in Cina), mentre il Milan prese Bacca. Isolato, essenziale, brutto da vedere. In compenso, terribilmente fedele alle promesse: un anno dopo, aveva segnato 20 gol tra campionato e coppe, come da richiesta di Galliani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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