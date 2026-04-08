E-bike e monopattini raffica di controlli a Como | 55 multe in un mese

A Como, nel mese di marzo, sono stati effettuati numerosi controlli su monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita dalla polizia locale. Durante questa attività sono state emesse 55 contravvenzioni, evidenziando un aumento delle verifiche e delle sanzioni legate a questi mezzi. La presenza di veicoli elettrici in città continua a crescere, portando con sé anche problemi legati alla sicurezza stradale.

Controlli a tappeto su monopattini elettrici e e-bike a Como. La polizia locale ha tracciato il bilancio del mese di marzo con numeri che raccontano un fenomeno sempre più diffuso ma anche sempre più problematico sotto il profilo della sicurezza.In totale sono stati effettuati 24 posti di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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