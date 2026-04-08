È agli arresti domiciliari ma si fa consegnare dall' Olanda droga per 40.000 euro

Un uomo di 54 anni, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato arrestato nuovamente per aver fatto consegnare dall’Olanda una partita di droga del valore di circa 40.000 euro. La sostanza stupefacente è stata trovata durante un'operazione condotta dalle forze dell'ordine che avevano avviato un’indagine sul suo conto. L’indagato è stato portato in carcere e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, un 54enne bresciano è finito di nuovo in manette per spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher, con numerosi precedenti penali, è stato fermato nei giorni scorsi dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Brescia.Tutto è iniziato da una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Riceve e spaccia la droga mentre è ai domiciliari: arrestatoSpacciava droga direttamente da casa, nonostante fosse già agli arresti domiciliari. È stato arrestato nei giorni scorsi un 54enne bresciano, fermato dalla Po ... elivebrescia.tv

In Olanda hanno fatto un miracolo: eliminare il randagismo. Con quali strumenti che potremmo imitare Per saperne di più: https://www.nonsprecare.it/olanda-ha-eliminato-randagismo - facebook.com facebook

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